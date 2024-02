I giocatori non si vedono da anni. Nel campo da calcio comunale di Baratili San Pietro regnano da tempo degrado, erba alta e sporcizia. Ora però la questione dell’impianto, in totale abbandono, arriverà sui banchi del Consiglio comunale.

I consiglieri di minoranza Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru per la seconda volta hanno presentato un'interpellanza sul «vergognoso», così scrivono, stato di degrado del campo di proprietà del Comune. Questo perché a distanza di due anni dalla prima interrogazione (era stata presentata il 25 agosto del 2022), la situazione non è cambiata. «La risposta avuta all’interrogazione era ricca di buoni intenti, ma come spesso succede non sono stati minimamente trasformati in azioni risolutive concrete - si legge nell’interpellanza rivolta all’assessore comunale all’Ambiente Matteo Filindeu — La situazione non è mutata ma anzi è peggiorata. In quasi sette anni di governo dell’attuale gruppo consiliare, il miglior campo di calcio della Provincia di Oristano è stato, per conclamata inettitudine amministrativa, ridotto in un impianto inagibile e abbandonato a chissà quale triste destino».

Ma non solo. La minoranza scrive anche che la struttura presenta problemi di sicurezza: «Il cancello - si legge ancora - è spesso aperto e chiunque è libero di introdursi con il rischio di infortunarsi e chiedere i danni all’amministrazione comunale». La minoranza chiede quindi quali siano le azioni previste per mettere in sicurezza la struttura. Ma anche se l’assessore è consapevole che «l’abbandono di una struttura comunale, costata all’epoca svariati centinaia di milioni di lire, rappresenta un comportamento omissivo e di colpa grave, dove si configura un danno erariale per la perdita ingiustificata di un bene pubblico». Le risposte arriveranno durante il prossimo Consiglio comunale.

