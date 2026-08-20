Litigi in maggioranza. Baratili San Pietro ha ottenuto, assieme a Riola Sardo e Nurachi, un finanziamento di 300 mila euro per il risanamento delle strade rurali. Per un totale di 900 mila euro. La partecipazione al bando in collaborazione con gli altri Comuni è stata fortemente voluta dal gruppo di maggioranza, con la sola eccezione del consigliere ed ex assessore Duilio Caria che, durante l'ultimo consiglio comunale, ha votato contro. Come si legge nel verbale del consiglio. Ma lui spiega perché: "Ben venga il finanziamento di cui beneficerà Baratili per la manutenzione straordinaria delle strade rurali, sarei matto a non volere i fondi per il mio paese, mi darei una mazzata sui piedi. Ma devo fare delle osservazioni. Il consiglio comunale è stato convocato solo per approvare la convenzione e non si è votato per avere accesso al finanziamento per il quale nessuno avrebbe mai espresso voto contrario essendo a fondo perduto. Durante il mio intervento ho segnalato che nella convenzione era stabilito il riparto degli oneri in parti uguali ma nulla veniva disposto per la parte più significativa e cioè il riparto del finanziamento. A dimostrazione che la volontà era di votare a favore lo dimostra il fatto che ho insistito più volte a voler integrare la convenzione con quella riga mancante che disponesse anche il riparto del finanziamento. Quindi il mio voto non era contro l’accesso al bando e neanche contro la convenzione contro quella convenzione incompleta e carente nel suo punto più significativo e cioè il riparto del finanziamento in parti uguali - conclude Caria - È compito del consigliere comunale segnalare la presenza di errori affinché si approvino atti precisi e chiari nell’interesse di tutti".

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