Sabato, a Baradili, paese più piccolo dell’isola, cibo e sapori verranno rappresentati come “radici comuni” del territorio della Marmilla, in occasione del “2 Giare Expo”. Piatti tipici e gastronomia tradizionale per attrarre un turismo amante delle zone interne. Saranno questi gli ingredienti l’edizione 2025 del “2 Giare Expo”, organizzato dal Consorzio Turistico Due Giare, dal tema “Radici comuni”. «Abbiamo migliorato e perfezionato questo format - esordisce il presidente del Consorzio Lino Zedda - innanzitutto la scelta del tardo pomeriggio come momento di giornate oramai estive più consono ad accogliere i visitatori. Confermato il prezioso sostegno delle Pro loco e delle associazioni locali, vera anima della manifestazione. Quest’anno saranno presenti tutte e tredici le comunità del Consorzio».

Il ricco menù del “2 Giare Expo” propone degustazioni gratuite, esposizioni, laboratori artigianali, talk e momenti d’incontro. Un territorio che si presenta in maniera unitaria anche in fatto di sapori e saperi locali, ma dove ogni Comune mantiene la propria specificità. «Mettiamo ancora insieme i Comuni, gli operatori dei Comuni e le associazioni – sottolinea Zedda - lo richiama anche il tema, “Radici Comuni”. Sono le radici di un territorio, che si racconta in maniera più dettagliata quest’anno. Perché in ogni postazione non verrà solo offerto in degustazione un piatto, ma sarà anche raccontata la sua storia».

Dalle 19 al via il percorso di degustazioni all’interno del centro storico di Baradili: le prime 3 saranno gratuite, dalla quarta a pagamento. I ticket per le tre degustazioni gratuite si ritireranno nel punto d’inizio del percorso, nello stand del Consorzio Due Giare, dove ad ogni ospite sarà fornito anche una sorta di passaporto, che, se verrà completato, alla fine dell’evento, con i timbri di tutte e 13 le degustazioni, darà diritto a sconti in attività commerciali e ricettive del territorio.

Il programma prevede anche, alle 19.30, in piazza un talk con protagoniste le storie di attività imprenditoriali che hanno scommesso in Marmilla. Alle 20.30 “Musica e paesaggi sonori” con Fabio Talloru. Infine, alle 21.30, dj set con Valentino Poddie.

«I temi trattati nella giornata saranno importantissimi - conclude la sindaca di Baradili, Marianna Camedda - queste radici comuni ci uniscono in un percorso di crescita continua e condivisa».

© Riproduzione riservata