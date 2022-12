C’è chi sfiderà il caro bollette pur di vedere il proprio paese bardato a festa. Ma anche chi, come segno di protesta, ha deciso in occasione delle feste di non accendere nessuna luce natalizia.

Succede a Baradili, abitato da 83 cittadini: è il Comune meno popoloso sia della provincia di Oristano ma anche dell'intera Sardegna. Per Natale il Comune che si trova nel cuore della Marmilla sarà un paese “spento”. Una decisione forte presa dall’amministrazione comunale per far capire la crisi che i cittadini stanno vivendo in questo preciso momento, nonostante le feste.

Anche in questo piccolissimo centro c'è chi ha perso il lavoro, chi a fatica arriva a fine mese e chi per campare deve chiedere aiuto. «Le luminarie non ci saranno sicuramente per una questione di risparmio energetico ma anche come gesto simbolico per evitare che si distolga l'attenzione dalla grave crisi che stiamo attraversando - ha detto la sindaca Maria Anna Camedda - Abbiamo optato per addobbi green e sostenibili che abbelliranno i lampioni dell'illuminazione pubblica. Saranno realizzati dai volontari della comunità di Baradili attraverso un laboratorio di aggregazione sociale. Non rinunciamo ad abbellire il paese a festa ma abbiamo ritenuto opportuno e doveroso dare un segno». Un Natale che i cittadini non dimenticheranno facilmente. Con la speranza che il prossimo sia diverso per tante famiglie del piccolo centro.

© Riproduzione riservata