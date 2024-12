Al via un progetto intercomunale per gli over 50 dei Comuni di Baradili (ente capofila), Baressa, Gonnosnò e Sini. La presentazione ufficiale è in programma lunedì, dalle 16 alle 18, nella palestra comunale di Baressa.

Tra le iniziative previste ci saranno attività socio-culturali (con gite ed escursioni) e altre di informazione e formazione (seminari dedicati ad alimentazione e salute, altri rivolti alla ginnastica per la mente e attività dedicate all’’alfabetizzazione informatica). In occasione dell’evento, ci sarà anche l’esibizione del maestro Ignazio Mura e del gruppo folk “Sant’Isidoro” di Samassi.

Gli interessati a partecipare alle attività del progetto, intanto, possono cominciare a presentare le richieste presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Per informazioni e i moduli di iscrizione ci si può rivolgere presso i Comuni aderenti.

