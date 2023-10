Un gregge di pecore è stato travolto da un’auto questa sera sulla Statale 131.

L’incidente è avvenuto al km 114, all’altezza del bivio per Santa Cristina. Diversi animali sono morti e giacciono a terra in strada, ci sarebbero conseguenze anche per le persone a bordo dell’auto.

La vettura è pesantemente danneggiata e sul posto è intervenuta anche l’ambulanza per soccorrere alcune persone.

Il traffico è bloccato e si sono formate lunghe code in direzione Sud.

