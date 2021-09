Incidente stradale sulla strada provinciale 9 che da Siamaggiore collega Solarussa.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano è intervenuta intorno alle 22 per una macchina che, per cause da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata più volte.

La persona a bordo è stata estratta dalle lamiere e trasferita su un’ambulanza del 118 all’ospedale di Cagliari.

Non si conoscono le sue condizioni.

