Incendio di un’auto nella località turistica di Putzu Idu.

La Sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per una macchina in fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, e le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

(Unioneonline)

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