il rogo
18 aprile 2026 alle 19:04aggiornato il 18 aprile 2026 alle 19:05
Auto in fiamme a Putzu Idu, sul posto i vigili del fuocoGli operatori hanno provveduto a spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona
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Incendio di un’auto nella località turistica di Putzu Idu.
La Sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per una macchina in fiamme.
Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, e le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.
(Unioneonline)
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