Ad Asuni arrivano le borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli.

Il Comune ha indetto il bando di concorso per l’assegnazione di 8 assegni di studio relativi all’anno scolastico 2022/2023.

Gli assegni saranno riservati agli studenti che hanno frequentato la Secondaria di Primo o Secondo grado che hanno conseguito la promozione senza debiti formativi, non abbiano ripetuto la classe per la quale partecipano al concorso con votazione non inferiore al “sette” e non hanno beneficiato di contributi da altri enti o organismi pubblici.

Per la Secondaria di Primo Grado sono a disposizione 420 euro in totale (2 borse da 120, una da 100 e una da 80). Per la Secondaria di Secondo Grado, invece, saranno divisi 880 euro in totale (una borsa da 260 euro, 2 da 220 euro e 1 da 180 euro).

Le domande potranno essere presentate entro venerdì presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Asuni. I moduli di domanda si possono trovare nel sito istituzionale del Comune.

