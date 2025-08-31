Il Comune di Asuni ha pubblicato un avviso pubblico per informare la popolazione sull’avvio delle iscrizioni alla Scuola Civica di Musica della Sardegna Centrale, che oltre ad Asuni comprende anche i comuni di Allai, Aritzo, Atzara, Belvì, Meana Sardo e Ortueri (capofila), per l’anno scolastico 2025/2026.

I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali per una durata di 30 minuti ciascuna, ad eccezione dei corsi relativi alle discipline di musica d’insieme e propedeutica musicale che avranno la durata di 60 minuti. L’attivazione dei corsi verrà disposta sulla base delle domande pervenute, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e dei docenti.

Le lezioni avranno inizio indicativamente nel mese di novembre 2025. Le domande dovranno essere inoltrate agli uffici comunali entro il 25 settembre.

