Asuni, al via le iscrizioni per la scuola civica di musica della Sardegna CentraleI corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali per una durata di 30 minuti ciascuna
Il Comune di Asuni ha pubblicato un avviso pubblico per informare la popolazione sull’avvio delle iscrizioni alla Scuola Civica di Musica della Sardegna Centrale, che oltre ad Asuni comprende anche i comuni di Allai, Aritzo, Atzara, Belvì, Meana Sardo e Ortueri (capofila), per l’anno scolastico 2025/2026.
I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali per una durata di 30 minuti ciascuna, ad eccezione dei corsi relativi alle discipline di musica d’insieme e propedeutica musicale che avranno la durata di 60 minuti. L’attivazione dei corsi verrà disposta sulla base delle domande pervenute, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e dei docenti.
Le lezioni avranno inizio indicativamente nel mese di novembre 2025. Le domande dovranno essere inoltrate agli uffici comunali entro il 25 settembre.