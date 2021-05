Incidente per fortuna senza gravi conseguenze oggi intorno alle 5,30 sulla 131 Dcn. Il conducente di un furgone che percorreva l’importante arteria stradale si è trovato in mezzo alla carreggiata un asino. L’ha colpito di striscio e dunque non ci sono state conseguenze importanti né per l’automobilista né per il povero animale che si è trovato suo mal grado in mezzo ad una delle strade più trafficate dell’Isola.

L’asino, subito dopo l’urto, è scappato per poi essere recuperato qualche chilometro più avanti dai vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. L’incidente si è verificato in direzione Nuoro, all’altezza del chilometro 11.500, tra Aidomaggiore e Sedilo. In quel tratto c’è un restringimento della carreggiata e probabilmente anche questo fattore che comporta un rallentamento della velocità, ha scongiurato quella che poteva essere una tragedia.

Il furgone ha colpito solo di striscio l’animale. Subito è stato dato l’allarme.

L’asino è stato trovato poco prima delle gallerie di Sedilo, al chilometro 13. Aveva un piccolo taglio vicino all’orecchio e un bozzo accanto all’occhio. In attesa del veterinario è stato sistemato in un campo. Lievi danni al mezzo.

