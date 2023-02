Al via il processo per il sindaco di Sedilo Salvatore Pes. Deve difendersi dall’accusa di calunnia nei confronti dell’allora questore di Oristano, Giusi Stellino, e del vicequestore, Pino Scrivo.

L’episodio contestato dalla Procura oristanese risale al luglio di tre anni fa, nei giorni dell’Ardia: la corsa, in realtà, non si era svolta perché nell’anno della pandemia: il primo cittadino aveva denunciato Stellino e Scrivo per aver ostacolato l’evento religioso, un appuntamento molto sentito dai fedeli di tutta l’Isola.

Quella denuncia era stata archiviata e successivamente il sindaco si era ritrovato sotto inchiesta per calunnia.

Stamattina nell’aula del tribunale di Oristano si è aperto il dibattimento: Giusi Stellino e Pino Scrivo sono parti civili con l’avvocato Mario Gusi, mentre Pes è difeso dall’avvocato Cristina Puddu.

Prossima udienza il 2 ottobre.

