Nomi certi ancora non ce ne sono, ma è sicuro che la poltrona più ambita del Comune la vorrebbero in tanti. Ad Arcidano, dove in primavera i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, diversi amministratori hanno dichiarato apertamente di essere disponibili a una candidatura come capolista. E chissà se questo creerà malumori.

L'attuale primo cittadino, Davide Fanari, ha dichiarato pochi giorni fa che non gli dispiacerebbe continuare l'avventura, alla luce dei tanti finanziamenti ottenuti. Ma potrebbe esserci anche il consigliere regionale Emanuele Cera, ora vice di Fanari. A dirlo è lui stesso: “Tantissimi cittadini vorrebbero che scendessi in campo nuovamente io. Le sfide mi piacciono. La mia disponibilità come candidato dipende da chi eventualmente si proporrà come capolista della lista antagonista. Vorrei evitare che il paese finisca nelle mani di persone che, in caso di vittoria, non saranno in grado di rappresentarlo al meglio. Insomma - spiega - la situazione è ancora incerta. Dipenderà dalle decisioni del gruppo. Non si tratta solo dell'attuale amministrazione, che sia chiaro, ma di un gruppo molto più ampio che proviene da anni di gestione amministrativa". Su un possibile torto all'attuale sindaco Cera è chiaro: "Non facciamo torti a nessuno. L’attuale primo cittadino legittimamente ambisce a riproporsi. Se avrà la condivisione, sarà lui”.

In tanti fanno il nome anche dell’assessore all’Ambiente, Marco Atzori: “Diciamo che sono chiacchiere da bar. Per ora sto terminando il mandato da assessore. E poi è giusto ricordare che l’attuale sindaco ha già manifestato la sua disponibilità. Io sono un uomo di squadra. Poi se il gruppo mi dovesse chiedere di guidare la lista, sarei disposto a valutare”.

