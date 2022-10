Si torna sui banchi per imparare tutto ciò che riguarda il mondo dei funghi. Da come si raccolgono a quando, senza dimenticare le regole da rispettare per evitare di danneggiarli. Sarà possibile anche imparare come cucinarli e quindi distinguerli in base al genere. Alcune ore saranno dedicate invece alla tossicologia.

L’evento formativo è utile visto che i funghi finiscono in tanti piatti delle tavole dei sardi, è promosso dall’associazione micologica di Arborea guidata dal presidente Adriano Cossu. Si comincia il 5 novembre, dalle 17,30 alle 19,30. Poi si prosegue il 12, il 19 e il 26 novembre. A lezione di funghi anche a dicembre: il 3, 10, il 16 e il 17.

Il corso si terrà nella biblioteca comunale del paese, in via Roma. Il corso è aperto a tutti, residenti e non, soci e non. Il docente sarà Franco Seda, esperto della materia.

