Sfilate e mostre di bovini. E poi trattori, specie botaniche rare, gare e degustazioni dei prodotti locali. Tutto questo nel centro fieristico sulla Strada 19 est, ad Arborea, domani e il primo maggio.

Torna nel paese della Bonifica la Fiera dell'Agricoltura, l'evento più atteso dalla comunità ma anche dagli allevatori e agricoltori dell'Isola. Un grande evento promosso dalla Pro loco, dal Comune, dal Sistema delle cooperative locali e dalla Regione, con all'interno tante manifestazioni per un totale di 200 operatori al lavoro. Domani aprirà la Fiera la “Mostra regionale dei bovini di razza Frisona italiana”, giunta all'edizione numero 41: alle 11 l'inaugurazione. In mostra 125 capi per un totale di 23 allevamenti.

Dopo il taglio del nastro inizieranno le sfilate delle manze e le valutazioni da parte dei giudici con la proclamazione delle campionesse. Mentre giovedì mattina saranno premiate le vacche. Verranno assegnati anche ulteriori titoli come il Trofeo Triennale per il miglior allevamento, il premio latte qualità e alto reddito. In programma anche il Trofeo dei Presidenti Junior per la migliore coppia di manze e Senior per le vacche.

Spazio per i giovani: nel pomeriggio di giovedì ci sarà la gara di conduzione. Ritorna per il quarantesimo anno la Mostra mercato delle macchine per l'agricoltura: per gli appassionati un appuntamento da non perdere. In mostra 150 mezzi. Non mancherà Floraviva, la fiera regionale dedicata al settore ortofloro-vivaistico. La vera protagonista del primo maggio sarà invece la fragola. Alle 16 taglio del nastro per inaugurare la sagra di uno dei prodotti tipici del territorio. Ma nel centro fieristico, sempre il primo maggio, sarà allestito anche un ristorante a cielo aperto dove verranno cucinati i prodotti del luogo grazie a “Tavola in Fiera”. E poi lo street food.

© Riproduzione riservata