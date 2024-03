Una palma di 15 metri è caduta questa mattina sul tetto dell’oratorio di Arborea in via Don Bosco.

La pianta, a causa molto probabilmente del forte vento, si è staccata dalla base ed è caduta sull’edificio che è in fase di ristrutturazione, provocando danni al tetto e al comignolo.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales con il supporto dell’autogru da Oristano. Ci sono volute oltre due ore per concludere l’intervento, necessario anche l’utilizzo di tecniche speleo alpino fluviali per lavorare in sicurezza sul tetto dell’edificio.

