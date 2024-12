C’è l'impegno da parte della provincia di Oristano di intervenire lungo la strada provinciale 52, il tratto che collega la 49 per Arborea con Sant’Anna e la 131. Questa mattina c’è stato un sopralluogo da parte dell'amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battista Ghisu assieme alla sindaca Manuela Pintus, il dirigente Giuseppe Pinna, il funzionario Alessandro Serra e una delegazione del comitato cittadino che nei mesi scorsi ha avviato una raccolta firme per chiedere la messa in sicurezza del tratto di strada. Si tratta di sei chilometri di buche che non lasciano scampo all’automobilista costretto agli slalom tra gli avvallamenti. Ghisu: "Ho deciso di verificare personalmente, insieme ai tecnici dell’Ente, la situazione di questo tratto di strada molto trafficato, tenuto conto che è anche raccordo con la 131. Ne ho riscontrato l’effettivo stato di degrado e pericolo, è necessario dare risposte concrete e immediate al territorio, migliorando le condizioni di sicurezza stradale. Le problematiche sono diverse e i soggetti interessati alla sistemazione di tutta l’arteria viaria sono diversi. La Provincia interverrà, già nei primi mesi del 2025, nel primo tratto di strada, quello non interessato dalla presenza dei pini, che dovrà seguire un iter differente proprio per la presenza degli alberi”. Il primo intervento riguarderà il tratto che attraversa il Centro uno, una frazione del Comune di Arborea con gli abitanti che convivono quotidianamente con i pericoli di un traffico veicolare importante, in gran parte con mezzi pesanti, che si aggrava nei mesi estivi con i turisti del cagliaritano che attraversano la strada provinciale 52 per raggiungere le spiagge del litorale di Arborea. "Sarà comunque prevista la sistemazione di tutta la 52 - fanno sapere dalla provincia - in accordo con gli altri Enti eventualmente coinvolti per le necessarie autorizzazioni ambientali. Il sopralluogo è stato esteso anche ad un nodo critico lungo la 99, l’incrocio con la strada 8 ovest, dove sarà realizzata una importante rotonda che eliminerà i pericoli dell’attuale incrocio a raso".

