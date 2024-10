Dopo appena due settimane le firme sono quasi mille. Segno che quella strada fa paura . La petizione popolare promossa dal Comune di Arborea sta avendo successo. Per chiedere di eliminare tutti pericoli presenti nella strada provinciale 52, l'amministrazione ha deciso di promuovere una petizione popolare da inviare poi in Regione, all’assessorato dei Lavori Pubblici, ma anche in Provincia.

Si potrà firmare nelle attività commerciali e in Comune fino al 23 ottobre. Si tratta del principale collegamento in entrata e uscita con la statale 131, completamente dissestato. Il fondo è sconnesso e l’aspetto è quello di una strada dismessa e abbandonata. Un susseguirsi di buche che non lasciano scampo all’automobilista costretto agli slalom tra gli avvallamenti.

La petizione ha l'obiettivo di chiedere un sopralluogo congiunto con Regione e Provincia per la verifica delle condizioni del tratto e della successiva messa in sicurezza.

