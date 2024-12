Marco Pinna è il nuovo presidente regionale della Federazione ispettoriale degli ex allievi di Don Bosco. L’elezione del nuovo Consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028 è avvenuta pochi giorni fa ad Arborea nei locali della parrocchia del Santissimo Redentore.

La vice presidenza è andata invece a Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco di Arborea, da tantissimi anni promotore di diversi eventi culturali nel territorio, e a Damiano Peretti. Claudio Macchia sarà il segretario, Alfredo Stocchino tesoriere, Andrea Orrù e Salvatore Pinna si occuperanno invece dei rapporti con la stampa. A Salvatore Madau invece è andata la delega alla comunicazione e ai rapporti con le istituzioni. Saranno infine consiglieri Elisa Aurora Dettori, Umberto Favalessa, Pasquale Cadeddu, Daniele De Lisa e Leonardo Melis. Il Delegato è Don Angelo Manca.

Marco Pinna: «Si tratta di un importante momento per tutti gli ex allievi di tutta la Sardegna e soprattutto per tutta la famiglia Salesiana. L’impegno della nuova presidenza è di stretta collaborazione con la chiesa e chiaramente con la Famiglia Salesiana, al fine di raggiungere gli obiettivi che abbiamo previsto per questo quadriennio. Un sincero ringraziamento è dovuto alla precedente presidenza e al suo presidente Carmine Arzu, per l’impegno profuso in anni di emergenza Covid. Infine - conclude Pinna - un ringraziamento agli amici della Pro Loco di Arborea per la squisita ospitalità».

© Riproduzione riservata