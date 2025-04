Prima fanno un lungo elenco di tutto ciò che secondo loro non è stato pubblicato, poi chiedono il perché di tutto questo. I consiglieri della minoranza del Comune di Arborea, quindi Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, hanno presentato un'interrogazione sulla mancata o parziale pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione Trasparente del Comune” del sito istituzionale dell'Ente.

«Nonostante l'obbligo di pubblicazione - si legge nel documento presentato in Comune - non sono stati pubblicati gli elenchi delle deliberazioni della Giunta Comunale, l'ultima risale infatti all'otto novembre del 2022. Ma neanche delle deliberazioni del Consiglio, l'ultima è dello scorso 26 agosto. Mancano poi le determinazioni dei responsabilità d'Area, l'ultima pubblicazione è del 10 settembre 2024 e le ordinanze dirigenziali. Tenuto conto che gli atti pubblicati hanno effetto nei confronti della comunità, la trasparenza dell'amministrazione non dovrebbe mai essere opacizzata».

I consiglieri chiedono quindi alla sindaca Manuela Pintus di conoscere i motivi che impediscono il rispetto delle norme in materia di pubblicazione degli atti, ma anche le ragioni per le quali i dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci di previsione e consuntivi non sono in formato Pdf in modo da consentire l'esportazione. Poi infine chiedono quali saranno le azioni che l'amministrazione adotterà affinché tutti gli atti siano tempestivamente pubblicati in virtù di trasparenza e legalità. I consiglieri chiedono di inserire la discussione dell'interrogatorio nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, il 15 aprile.

