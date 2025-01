È un segno di apprezzamento per il loro duro lavoro e dedizione. L’Unione Ex allievi di Don Bosco di Arborea, in stretta collaborazione con la parrocchia del Santissimo Redentore, pochi giorni fa hanno consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli di Arborea, quali che si sono distinti per il loro impegno scolastico, nella frequenza del catechismo e nella presenza attiva nelle attività della parrocchia nell’anno 2024. Le borse di studio sono state assegnate a Eleonora Abis, Emanuela Figus, Giorgia Vacca, Sofia Panetto ed Emma Sperandio. Frequentano le scuole secondarie di primo grado. “Hanno dimostrato eccellenza accademica e un forte senso di comunità attraverso la partecipazione attiva al catechismo e alle attività parrocchiali - commentano il presidente dell'Unione ex allievi di Don Bosco Marco Pinna e il sacerdote don Silvio Foddis, presenti alla cerimonia - Questo riconoscimento è un segno di apprezzamento per il loro duro lavoro e dedizione”. Durante la consegna erano presenti anche i membri del Consiglio dell’Unione, le catechiste e le famiglie degli studenti premiati. “È stato un'occasione per celebrare i successi degli studenti e incoraggiarli a continuare il loro percorso di crescita e formazione - concludono Marco Pinna e don Foddis - Invitiamo tutta la comunità a sostenere e applaudire i nostri giovani talenti”.

