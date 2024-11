Fine dei disagi. Da domani sabato 2 novembre sarà riaperto l’ufficio postale di Arborea.

A comunicarlo è la sindaca Manuela Pintus che ha ricevuto la nota dalla direzione di Poste Italiane.

I cittadini quindi non dovranno più raggiungere Marrubiu, come hanno fatto per diverso tempo a causa dell’inagibilità dell’immobile. La struttura infatti era stata chiusa per motivi di sicurezza, visto che nel soffitto erano presenti diverse infiltrazioni. Questo a causa dello stato di abbandono dell’edificio di proprietà privata presente al piano di sopra.

Come pochi giorni fa hanno fatto sapere da Poste però, il Tribunale ordinario di Oristano lo scorso 25 ottobre ha autorizzato il personale aziendale ad accedere alle aree interessate e a provvedere in proprio alla rimozione del guano nonché al ripristino delle superfici di copertura dell’immobile, con facoltà di recuperare le spese dell’intervento dalla controparte inadempiente.

L’Azienda aveva ricordato anche che la chiusura della sede si era resa necessaria a tutela della sicurezza dei clienti e dei dipendenti. I lavori sono stati quindi eseguiti immediatamente e da domani l’ufficio sarà nuovamente a disposizione.

