All’ordine del giorno nove punti di cui cinque sulla Tari, argomento che ad Arborea da circa un mese fa discutere e non poco. La sindaca Manuela Pintus ha convocato l’assemblea per giovedì prossimo 20 febbraio alle 19.45. Lei e l’assessora al Bilancio, Antonella Cenghialta, dovranno rispondere alle tante richieste avanzate dai consiglieri Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras dopo che gli stessi avevano accusato l'amministrazione di aver fatto pagare ai cittadini un'imposta non dovuta.

Questo a causa della mancata pubblicazione delle tariffe 2024 sul portale del Federalismo fiscale e nel sito del Ministero, passaggio obbligatorio per legge entro il 14 ottobre. Motivo per il quale la minoranza aveva chiesto al Comune di rimborsare i cittadini. In questi casi devono essere applicate infatti le tariffe dell'anno precedente. Tra le richieste c’è la modifica degli atti propedeutici all’approvazione delle tariffe 2024.

Ma anche la lettura della relazione presentata da un cittadino lo scorso 13 gennaio sui conteggi della tassa. Era stata presentata anche un'interrogazione sulla mancata fornitura di sacchetti e mastelli. Durante il Consiglio gli amministratori dovranno spiegare soprattutto se e come i cittadini verranno rimborsati.

