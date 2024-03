La polenta di Arborea ora è ancora più conosciuta. Pochi giorni fa la Pro Loco locale, da sempre anima organizzatrice della sagra dedicata al piatto tipico del paese della Bonifica, ha ricevuto il marchio di “Sagra di Qualità”. Il riconoscimento dell’Unpli è stato consegnato a Roma, in Senato, a 45 associazioni per l’eccellenza nell’organizzazione, promozione e gestione delle sagre a livello locale.

«La sagra, nella terra della bonifica popolata da veneti, emiliani, friulani, romagnoli e sardi provenienti da diverse regioni, non poteva non costituire momento per un incontro collettivo - sottolinea il presidente della Pro Loco di Arborea Paolo Sanneris - Oggi tutto ciò viene vissuto in allegria con la felicità di una comunità che fa festa, perché è orgogliosa della propria identità storica. Ad Arborea c’è una perfetta fusione e integrazione di culture diverse. È proprio per questa ragione che si festeggia la polenta, tipico piatto che nella nostra comunità assume una valenza storica e tradizionalistica che si perde nei ricordi dei tempi passati. L’organizzazione della Sagra della Polenta è nata dalla necessità di riscoprire e valorizzare un alimento del passato che affonda le radici in tempi molto lontani».

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente La Spina al presidente della Pro Loco di Arborea Paolo Sanneris e alla sindaca Manuela Pintus.

