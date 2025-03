Questa volta non si parla di Tari. I consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras denunciano la mancata approvazione da parte della giunta del bilancio di previsione per l'anno 2025.

Questo nonostante il Ministero dell'interno, con apposito decreto, abbia prorogato i termini al 28 febbraio.

«La delibera deve essere sottoposta alla visione di tutti i consiglieri comunali non oltre i venti giorni dalla data di approvazione in sede di consiglio comunale - dicono -. La giunta avrebbe dovuto approvare l’atto entro e non oltre il 7 febbraio e ciò non è stato fatto».

L'Ente «dovrà andare in gestione provvisoria e non potrà pertanto approvare nessuna spesa straordinaria, ma soprattutto non potrà percepire in cassa nessun contributo. Una grave inadempienza che avrà serie e dannose ripercussioni. Siamo fortemente preoccupati per la nostra comunità».

© Riproduzione riservata