L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti. Ecco perché è stata disposta l’interruzione temporanea dell’operatività dell’ufficio postale di Arborea. «Tale misura è stata adottata in via precauzionale a seguito di sopralluogo tecnico successivo al rilevamento di copiose infiltrazioni sul soffitto dei locali provenienti dal terrazzo dello stabile che ospita l’ufficio postale», si legge in una nota di Poste Italiane.

«L’Azienda si è già attivata da tempo informando il proprietario dell’immobile interessato della situazione e invitandolo a individuare le cause e risolverle prontamente, al fine di consentire l’avvio dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’ufficio postale e la riapertura dello stesso nel più breve tempo possibile. Non avendo avuto riscontro dal proprietario in ordine alle richieste sopracitate, già dai primi di settembre anche l’ufficio legale di Poste Italiane aveva provveduto a richiedere l’intervento della magistratura e attualmente è pendente un procedimento d’urgenza».

Intanto, per garantire la continuità dei servizi, Poste Italiane attiverà a partire da domani 2 ottobre uno sportello temporaneo presso l’ufficio postale di Marrubiu (via Piemonte), interamente dedicato alla clientela di Arborea. La postazione, disponibile secondo i consueti orari della sede di Arborea (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35), sarà abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

«Tale misura temporanea – conclude la nota – sarà operativa fino a nuova comunicazione».

