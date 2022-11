Gli obiettivi sono due: promuovere la lettura e donare libri alle scuole.

Anche ad Arborea va in scena il contest #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dell'Associazione italiana editori (Aie) che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nei ragazzi l'abitudine quotidiana alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. L’appuntamento ad Arborea per domani a partire dalle 10,30 in piazza Maria Ausiliatrice.

Si può partecipare leggendo una pagina del proprio libro preferito, ascoltando gli altri lettori ma soprattutto acquistando un libro da regalare alle scuole. Quando si acquista direttamente un libro in automatico, infatti, al termine della manifestazione, la Società Italiana Editori donerà altri libri alle scuole che hanno partecipato alla manifestazione.

Anche la sindaca di Arborea Manuela Pintus invita i cittadini a partecipare all’iniziativa culturale: “Chi farà un regalo ai propri bambini donerà un libro alla loro scuola - commenta - Il libro è cibo per la mente, carezza del cuore, dolce coccola che non fa male alla pancia. Ringraziamo col cuore tutti coloro che domani vorranno donare”.

