L’appalto per l’aggiudicazione del servizio dei rifiuti ad Arborea è regolare. Il Tar ha respinto il ricorso che era stato presentato ad agosto scorso dalla cooperativa Concordia, arrivata seconda nella gara d’appalto. La coop, assistita dall’avvocata Mauro Schirra, chiedeva ai giudici l’annullamento degli atti di gara con cui il Comune, tutelato dall’avvocato Carlo Cuccu, ha affidato il servizio alla Teknoservice srl (rappresentata da Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta e Luna Felici).

Secondo la coop Concordia ci sarebbero state una serie di irregolarità in particolare nell’offerta di gara non sarebbero stato rispettati i cosiddetti “Criteri ambientali minimi” ad esempio non erano state indicate le procedure per la gestione e il controllo dei veicoli. I giudici del Tar però hanno ritenuto che il Comune di Arborea abbia agito correttamente e il ricorso è stato respinto.

© Riproduzione riservata