Si sono persi ieri sera nella grande pineta di Sas Renas e non riuscivano più a tornare alla loro auto.

È successo ieri sera poco dopo le 20, quando i due hanno chiesto i soccorso e la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha subito mandato sul posto una squadra dalla sede centrale e una dal distaccamento di Cuglieri.

Attraverso la localizzazione della chiamata e con l’aiuto della sala operativa, i pompieri in breve tempo hanno raggiunto i due che, in ottime condizioni di salute, sono stati accompagnati al luogo in cui era parcheggiata la vettura.

