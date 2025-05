Le prime ad accorgersene sono state le catechiste. Quando hanno raggiunto la cappella dove erano posizionati i cesti sardi con dentro tutto ciò che poco dopo doveva essere donato in occasione dell'offertorio, hanno visto che mancava proprio la busta che conteneva i soldi.

Ieri mattina a Cabras, durante la celebrazione della messa per le prime comunioni, nella pieve di santa Maria Assunta, qualcuno ha rubato la busta con all'interno le offerte raccolte dalle famiglie dei bambini da donare al parroco Giuseppe Sanna.

All'interno c’erano 300 euro, dieci euro a bambino. Un fatto spiacevole che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Qualcuno evidentemente, mentre tutti erano impegnati a seguire la messa, ha raggiunto la cappella di San Giuseppe, all'ingresso della chiesa a destra, per portarsi via il bottino.

«Siamo senza parole - ha raccontato una catechista - Quando abbiamo preso in mano il cestino che oltretutto era stato posizionato nella parte alta della cappella, quindi non in vista, ci siamo resi conto che la busta mancava. Era quella che doveva essere consegnata da noi catechiste, per chiudere l'offertorio. Ma questo non è accaduto».

Alla fine della messa, nel sagrato, tutti parlavano della vicenda. E chissà se chi si è portato a casa i soldi raccolti dei bambini deciderà di restituirli.

