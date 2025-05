Nel prossimo fine settimana, a Villaurbana sono in programma i festeggiamenti in onore di “Sant’Isidoro”, organizzati dall’omonimo comitato della festa.

I festeggiamenti civili si terranno in località “Trunconi”.

Il via venerdì, alle 21.30, con la commedia sarda in due atti “Par Condicio”, di Lionello Loddo, presentata dalla compagnia teatrale “Arriora”. A seguire il Dj Set di Francesco Cossu. Sabato, alle 21, la benedizione e accensione del falò in onore del Santo. Dalle 22 i balli in piazza col gruppo “A Bratzos Tentos”. Chiusura di serata con Dj Agus. Domenica, alle 18.30, la Santa messa seguita dalla processione per le vie del paese, accompagnata da Geremia e Elia Zucca. Alle 21.30, invece, la serata folkloristica, con i gruppi “Biddobrana”, “Biddobrana Flok Young” e “Mini Folk Biddobrana” di Villaurbana, “Busachi bella mia” di Busachi, “Amistade” di Ula Tirso, Gruppo Folk di Atzara e “Nugoresas” di Nuoro. A seguire balli in piazza con Gianni Ore.

Presenta la serata Antoni Natziu Garau.

