La pubblicazione c’è stata il 21 gennaio scorso, le tariffe della Tari relative al 2024 però sono inapplicabili perché queste sono state pubblicate oltre il 28 ottobre. Così prevede la normativa e così si legge nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il Comune di Arborea non c’è pace. Il problema legato alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti continua.

Sono stati i consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, pochi giorni fa, ad accusare l’amministrazione di aver fatto pagare ai contribuenti delle cartelle nulle, questo a causa della mancata pubblicazione delle tariffe sul sito del Ministero entro ottobre scorso. Motivo per il quale la minoranza aveva chiesto al Comune di rimborsare i cittadini. In questi casi devono essere applicate infatti le tariffe dell’anno precedente. Gli uffici ora hanno cercato di pubblicare le tariffe ma queste, poiché è passato troppo tempo, non sono applicabili.

Ora gli amministratori dovranno capire quindi se sono obbligati a rimborsare i cittadini o no. Il totale degli incassi dalla Tari per l’anno 2024 era di 666 mila e 579 euro, a fronte dei 600 mila e 585 euro nel 2023. Quindi il rimborso dovrebbe essere di 65 mila e 994 euro. Più i costi per la bollettazione e l’invio dei nuovi avvisi di pagamento. L'assessora al Bilancio Antonella Cenghialta: «Gli uffici sono al lavoro per capire come risolvere la questione».

