Fumata nera al Consiglio comunale di Arborea: la tanto attesa assemblea pubblica con 5 punti all’ordine del giorno sulla Tari non è andata in scena.

Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, firmatari di interrogazioni e mozioni dopo che il Comune non aveva pubblicato le tariffe della Tari 2024 e del 2022 sul sito del Ministero, motivo per il quale le cartelle già pagate dai cittadini a detta loro sono nulle, hanno scelto di mollare le redini poiché non contenti della risposta da parte della vice segretaria e responsabile amministrativa Laura Poddie all’inizio del Consiglio.

«Avevamo chiesto di mettere nero su bianco un suo parere tecnico, giuridico e amministrativo del caso per poi leggerlo all’inizio dei lavori – commenta Luca Montisci - in quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e dallo statuto dell’Ente. Ma poiché questo non è avvenuto in quanto a detta sua non era obbligata a farlo in quel momento, abbiamo deciso di andar via. Ora attendiamo di leggere il verbale delle seduta di giovedì sera per poi ripresentare nuovamente i documenti».

Intanto la maggioranza con una nota ha dato qualche spiegazione: «Siamo fortemente rammaricati per il nuovo abbandono dell’aula da parte della minoranza. Sarebbe stata l’occasione per comunicare che a seguito dell’imminente entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, la situazione legata al piano tariffario Tari 2024 è stata sanata per tutti quei Comuni che hanno provveduto a effettuare la pubblicazione entro il 7 febbraio 2025. Il comune di Arborea ha trasmesso al Ministero il 21 gennaio 2025, quindi per i cittadini non cambia nulla». Non si sa però ancora come il Comune risolverà la non pubblicazione della tariffe 2022 sul sito del Ministero.

