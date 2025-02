“Invitiamo tutti i cittadini ad assistere al prossimo Consiglio comunale”. L'appello arriva dai consiglieri di minoranza del Comune di Arborea Luca Montisci, Giovanni Marras e Marco Pinna in vista dell’assemblea pubblica che la sindaca Manuela Pintus ha convocato per giovedi alle 19,45. “È un momento particolare per la nostra comunità - commentano i tre consiglieri - si discuterà principalmente della Tari, che, aldilà di ogni appartenenza o colore politico, interessa la tasca di ogni famiglia, cittadino e impresa. Ci auspichiamo che sia una lauta partecipazione dei cittadini, affinché anche loro possano udire in prima persona le risposte che noi chiediamo da mesi, perché, prima di tutto, è a loro che dobbiamo trasparenza”.

All’ordine del giorno nove punti tra cui 5 sulla tassa, tra interrogazioni e mozioni. L’opposizione accusa il Comune di aver fatto pagare ai cittadini un'imposta non dovuta. Questo a causa della mancata pubblicazione delle tariffe 2024 sul sito del Ministero.

