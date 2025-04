Il Comune di Arborea è alla ricerca di un operatore per la gestione del punto ristoro che si trova lungo la strada 26 Ovest. La struttura è quella in prossimità della colonia comunale e del presidio antincendio di Forestas. Come fa sapere il Comune, la tipologia di attività da esercitarsi è la preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Ma non solo. Per i turisti che frequentano la spiaggia devono essere obbligatoriamente garantiti i servizi igienici.

Vincerà il bando chi presenterà l'offerta più vantaggiosa. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, alla data di stipula del contratto, non sono in regola con i pagamenti dovuti nei confronti del Comune di Arborea per l'utilizzo di beni o strutture comunali, anche in assenza di un atto di sollecito o di messa in mora da parte del Comune stesso. Come ricordano dagli uffici comunali, il concessionario dovrà presentare entro il mese di gennaio di ogni anno di gestione un programma di utilizzo della struttura, indicante tra le altre cose gli orari di apertura al pubblico.

Il concessionario dovrà effettuare sulla struttura, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per mantenerla in perfetto stato d'uso, conformemente alle condizioni di consegna, quindi pulizia, manutenzioni ordinarie periodiche e riparazione dei danni. Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata entro il prossimo 29 aprile.

