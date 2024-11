Un bracconiere è stato sorpreso dagli uomini del Corpo Forestale della Stazione di Marrubiu mentre esercitava la caccia nell’Oasi di Protezione faunistica di “Corru s’Ittiri”, nelle campagne di Arborea.

L’uomo, un terralbese di 58 anni, aveva abbattuto un Germano Reale, prontamente sequestrato su disposizione della Procura assieme al fucile calibro 12 e alle munizioni. Il bracconiere, deferito, rischia fino a 6 mesi di carcere, un’ammenda sino a 1.500 euro e la sospensione della licenza di caccia fino a tre anni. Contestati anche diversi illeciti amministrativi: l’uso di munizioni con piombo (vietate nelle zone umide) e l’abbandono dei bossoli delle cartucce.

Gli agenti, durante un servizio di perlustrazione, hanno sentito alcune deflagrazioni provenire dall’Oasi e hanno predisposto un appostamento durante il quale hanno colto il 58enne in flagranza. Stava sparando all’avifauna di cui è ricca la zona umida, meta degli appassionati di birdwatching per via della ricchezza e della varietà di specie protette che la frequentano.

La Zona Umida di Corru s’Ittiri, oltre ad essere tra le Oasi di Protezione faunistica più importanti dell’oristanese, tutelata dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia di caccia, presenta peculiarità ambientali che la includono nella Rete Natura 2000 in qualità di Sito di interesse comunitario (SIC) e Zona di Protezione speciale (ZPS), in quanto area di svernamento e di riproduzione di molte specie di avifauna di interesse comunitario.

(Unioneonline/L)

