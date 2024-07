Costa sorvegliata nel territorio di Arborea. A partire da domani, martedì 16 luglio, e fino al 30 agosto, sarà attivo il servizio di salvataggio a mare con un programma che assicura la presenza di una postazione fissa per la sorveglianza e il soccorso dei bagnanti. La copertura del servizio è garantita dalle 9 alle 19.

I bagnini si trovano nella strada 27, in corrispondenza dell'edificio comunale sede del Centro Ambientale e dell'associazione Anda e dell'Unità Operativa Specializzata. Vicino alla postazione è stata posizionata anche una passerella per facilitare l'accesso alla spiaggia e sono presenti stalli di sosta dedicati agli stessi, ai veicoli di soccorso e al presidio del territorio. Ma non solo. Nella stessa postazione è disponibile anche la sedia job donata al Comune dal Comitato Festeggiamenti Redentore 2017: sarà a disposizione di tutte le persone che hanno necessità di un supporto per entrare in acqua.

La postazione è dotata poi di un defibrillatore. Il Comune di Arborea ricorda poi che l'accesso agli animali è consentito solo lungo la spiaggia a cavallo della strada 25 ovest (tra la spiaggia 24 e 25) per un totale di 500 metri quadrati e nel tratto di spiaggia lungo la strada 29 ovest (fronte camping S'Ena Arrubia).

Gli amministratori ricordano poi che è vietato accedere alla pineta litoranea con automezzi dotati di marmitta catalitica, di accendere fuochi, di fumare in spiaggia e di abbandonare rifiuti.

