Una serata tra parole e musica, quella in programma stasera ad Arborea. Si intitola “Note sotto le Stelle”, ed è l’ultima iniziativa della Biblioteca comunale del paese. Dalle 21, negli spazi riqualificati dell’ex Gil, meglio conosciuto come il giardino “Salvo d’Acquisto”, con ingresso libero, il via al concerto di Benedetta Conte, con la musica di Haydn, Beethoven e Chopin. La musica sarà accompagnata dalle letture di Baudelaire, Hikmet, Cvetaeva, Bonnefoy, Bosso e Varlaine, curate da Viviana Nalli, Francesco Passerò e Sara Sardo. Introdurrà la serata il presidente dell’associazione della Biblioteca comunale, Bruno Visentin, mentre a presentare sarà Anna Maria Capraro.

"Come associazione – afferma Visentin, 70 anni – ci eravamo prefissati di fare delle iniziative che potessero avvicinare e sensibilizzare le persone nella salvaguardia del territorio, riversare un certo amore verso la terra. In questo quadro, nel tentativo di avvicinare la popolazione a questi temi, ci è sembrato opportuno organizzare questo concerto, con l’intermezzo di alcune letture a tema”. La serata si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni governative anti-Covid, previste per tutti i luoghi di cultura italiani.

