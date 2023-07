Strade più scure ma anche accoglienti. Hanno preso avvio ad Arborea i lavori per la riqualificazione delle due rotatorie che intersecano la strada provinciale 49, all’altezza dei tratti comunali 12 e 14 per un importo complessivo di 145 mila euro. Ad annunciarlo è la sindaca Manuela Pintus: «Arriva così in fase esecutiva un progetto finanziato dal comune di Arborea che prevede, in questa fase, la realizzazione di un anello in calcestruzzo drenante attorno al cordolo esterno, la realizzazione di un piano di posa regolare su cui verrà disegnata, con pietrame di due colori diversi, una figura geometrica che ricorda la bonifica, nonché la predisposizione di faretti per illuminare internamente l’area. Nella seconda fase saranno poi posizionati gli elementi decorativi che comprendono elementi del paesaggio di bonifica e delle principali attività produttive del paese».

Ma non solo. Si tratta infatti di un progetto al quale prenderanno parte anche i cittadini: «Coinvolgeremo il territorio per condividere elementi, tempi e modalità delle installazioni - dice ancora la sindaca - I lavori sulle rotatorie consentiranno di incrementare la sicurezza della percorrenza della strada provinciale in presenza di precipitazioni intense e di abbellire una delle principali vie di accesso al paese».

© Riproduzione riservata