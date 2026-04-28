L’incrocio della strada comunale 8 con la provinciale 69 e la strada 50, territorio di Arborea, è da sempre teatro di incidenti. Ora però si interviene per mettere la zona in sicurezza, intervento che la comunità attendeva da tempo. Ieri sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione. L’intervento, ad opera della Provincia, punta a eliminare una situazione di pericolo lungo un nodo viario particolarmente trafficato, sostituendo l’attuale incrocio a raso con una rotatoria capace di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione.

L’opera rientra nel più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale. L’intersezione si inserisce in un contesto viario caratterizzato dalla tipica maglia regolare delle strade di bonifica di Arborea, con lunghi rettilinei che generano incroci spesso critici. Le condizioni di visibilità, soprattutto nelle ore dell’alba e del tramonto, contribuiscono infatti ad aumentare il rischio di incidenti, anche a causa dell’abbagliamento solare e della percezione di continuità del tracciato.

A rendere ancora più delicata la situazione è l’intensità dei flussi di traffico: l’area è attraversata quotidianamente da mezzi agricoli, veicoli pesanti e autocisterne, oltre che da automobilisti, ciclisti e motociclisti diretti verso le località costiere, tra cui Marceddì, e i centri di Arborea, Terralba, Tanca Marchese e Luri, per un bacino complessivo di circa 15 mila residenti.

«Si tratta di un intervento molto atteso dal territorio, che risponde a una necessità concreta di sicurezza stradale - spiega il presidente della Provincia, Paolo Pireddu - Con la rotatoria andiamo a eliminare una delle situazioni più critiche della viabilità locale, garantendo maggiore tutela per chi percorre questa arteria ogni giorno». Sulla stessa linea il consigliere provinciale Andrea Grussu: «Questo lavoro rappresenta una risposta attesa da tempo dalle amministrazioni e dai cittadini del territorio - ha affermato - Si tratta di un’opera importante per mettere fine a una situazione di pericolo che interessa un’area ad alta intensità di traffico e fortemente esposta a rischi».

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