Passa con astensione del gruppo di minoranza il documento unico di programmazione a Paulilatino.

«Alcune cose delle linee programmatiche sono valide, però non abbiamo un parco giochi – ha sottolineato il capogruppo dell’opposizione Mariano Cuscusa -.Dobbiamo valorizzare nuraghi e altri siti che sono in continuo stato di abbandono. Va fatta elettrificazione campagne per rendere le imprese competitive, serve più attenzione per le strade più trafficate».

A rispondere è stato il sindaco Domenico Gallus: «Parlando di civiltà nuragica - ha spiegato - ci saranno finanziamenti regionali per i siti nuragici, per tutti. Sono d’accordo sul dare attenzione alle strade più trafficate. Con i soldi che arriveranno ora attrezzeremo un parco giochi».

Nell’ambito dei progetti da portare avanti con i fondi del Pnrr ci sono i lavori per l’efficientamento energetico. Tanti i progetti di investimento in corso e non ancora conclusi. Programmate poi le risorse per i vari settori: le politiche socio-assistenziali, giovanili, del lavoro, della famiglia. Attenzione anche per lo sviluppo economico.

