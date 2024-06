Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2024-2025 della Scuola civica di musica Alessandra Saba. L’Istituzione del Comune di Marrubiu, tra le più grandi in Sardegna con ben 21 paesi aderenti, conferma la sua ampia offerta formativa, proponendo corsi su misura per ogni età e ogni livello. Chi volesse intraprendere un percorso musicale, o perfezionarlo, può inoltrare la domanda compilando il format nel sito www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it, dove potrà trovare il regolamento con tutte le informazioni. Tempo fino al 29 settembre. I corsi proposti sono diversi. Ci sono quelli individuali o di strumento, tripartiti nelle aree classica, moderna e tradizionale, e quelli collettivi, come il solfeggio e il canto corale. Non mancano le attività dedicate ai bambini, come la propedeutica musicale, rivolta alla fascia d’età dai quattro ai sette anni, e il coro di voci bianche, dai cinque ai dieci anni.

Si riconfermano anche le grandi novità introdotte nel 2023, come il corso di Musicoterapia, che rappresenta un importante servizio per il territorio, e quello di Tecnologie musicali che comprende gli indirizzi di Informatica musicale, come computer music e tecnico del suono. Più avanti saranno aperte le iscrizioni anche per il progetto di Musica d’Insieme, che quest’anno ha visto il debutto della Civica Junior Band. Ma non solo, anche questa volta non mancherà un team qualificato. «La nostra forza è data da un corpo docente impeccabile – sostiene il direttore della scuola Andrea Piras - Abbiamo una valida squadra di figure qualificate e preparate che seguono i nostri allievi con professionalità, cura e dedizione, cucendo su misura per ognuno di loro il vestito musicale più adatto. Affianchiamo e prepariamo sia i principianti che vogliano approcciarsi per la prima volta alla musica – continua – sia i musicisti già esperti che desiderino perfezionare la tecnica sul proprio strumento, a qualsiasi età . Entrare a far parte del nostro mondo significa anche inserirsi in una grande famiglia musicale – conclude Piras – fatta di condivisione, crescita personale e collettiva». Oltre a Marrubiu, fanno parte della scuola i Comuni di Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, San Nicolò D’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde. Potranno fare domanda anche i non residenti, con quote apposite per gli esterni. Tutte le informazioni sono consultabili nel sito internet www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it.

