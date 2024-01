Nuovo episodio di violenza nel carcere di Oristano, il terzo in tre giorni.

La vittima questa volta è un medico, salvato grazie al tempestivo intervento degli agenti che sono riusciti a bloccare l’aggressore prima che gli procurasse danni fisici gravi.

Ieri ad avere la peggio è stato un ispettore, aggredito da un detenuto in regime di alta sicurezza che non voleva sottoporsi ai controlli. L’ispettore è stato colpito, ma ancora una volta l’intervento degli agenti ha evitato il peggio.

Due giorni fa, invece, un agente è stato colpito con violenti pugni in faccia da un detenuto perché gli ha impedito di effettuare una videochiamata non autorizzata.

Il segretario generale della Sardegna della Uil Polizia Penitenziaria Michele Cireddu fa sapere che «a seguito dell’ennesima aggressione, abbiamo inviato una nota al Prefetto Fabrizio Stelo affinché intervenga immediatamente per fermare questo scempio».

Le aggressioni sono ormai diventate «un fenomeno allarmante e preoccupante», su cui «intervenire subito prima che si verifichi una tragedia».

«La cinta muraria – conclude Cireddu - non deve rappresentare per il sistema carcere l’ isolamento dal territorio di sua competenza, l’attuale situazione in cui versa l’istituto determina un grave rischio per la sicurezza del personale, dell’istituto e pubblica».

