Tra i numerosi eventi che caratterizzeranno il ricco programma di appuntamenti inseriti nella lunga primavera bosana, la città del Temo ospiterà la manifestazione "Wonder Italy" in calendario lunedì 29 e martedì 30 maggio. «Si tratta di una importante iniziativa con il turismo in moto – evidenzia il sindaco Piero Casula - realizzata in collaborazione con i Borghi più belli d'Italia, che arriverà in Sardegna e sosterà a Bosa. È un altro evento che arricchisce ulteriormente il calendario dei mesi che ci porteranno all’estate 2023».

In Planargia c’è molta attesa per l’arrivo del tour, considerato che quella di Wonder Italy è l'ottava edizione e il suo crescente successo è testimoniato anche dai dati. Il numero massimo di iscrizioni è stato ampiamente raggiunto da tempo e quest'anno si segnalano presenze da tutte le regioni d'Italia e anche dall'Inghilterra, Stati Uniti, Emirati, Francia e Tunisia.

Insomma, a Bosa arriverà l'irresistibile fascino di quella che è stata definita "La più Bella Vacanza in Moto" che ha coinvolto in modo positivo tantissimi appassionati del vero "Mototurismo", quello che mette al centro obiettivi di valore, come la scoperta di Borghi che si contraddistinguono per la bellezza e la varietà dei paesaggi, accanto alle tradizioni e alla cultura. In sella ad una moto, i partecipanti potranno avere l’opportunità di scoprire aspetti segreti di luoghi incantati, sentirne i profumi e gustarne i sapori.

© Riproduzione riservata