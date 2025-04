Con i voti favorevoli del gruppo di maggioranza e l’astensione della minoranza (che ha evidenziato una serie di riserve e perplessità), il Consiglio comunale ha approvato alcune integrazioni al regolamento richieste dal ministero, atto propedeutico alla successiva approvazione definitiva del marchio denominato “Zenias Sedilo”.

Secondo gli auspici dell’amministrazione comunale, potrà così iniziare il percorso per la tutela e valorizzazione delle produzioni ed eventi della tradizione sedilese, grazie al lavoro avviato con la manifestazione “Zenias de Atonzu”. Le modifiche adottate al regolamento rappresentano dunque un ulteriore passo in avanti per la creazione e utilizzo del marchio collettivo di proprietà del Comune e finalizzato alla tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni artigianali di pregio, dell’agro-alimentare locale, servizi, manifestazioni e eventi culturali.

Elementi che costituiscono una risorsa di notevole valore identitario, culturale, storico, economico, turistico, nonché uno strumento di promozione dell’immagine della comunità sedilese. «Stiamo intanto giù lavorando per quando saremo pienamente operativi», sottolinea il sindaco Salvatore Pes, «considerato che abbiamo già preso contatti con il Cipes di Olbia, per essere inseriti, nel futuro, in una piattaforma che potrà consentire ai produttori di far parte commercialmente di un cabale di vendita importante».

