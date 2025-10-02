Sarà presentata venerdì 3 ottobre, presso la sede dell'Unione di Comuni Alta Marmilla, la web-app "Amministrazione trasparente per il cittadino", terza tappa del tour nazionale promosso dal progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio.

La piattaforma digitale nasce per facilitare l'accesso alle informazioni pubbliche, rendendo più comprensibili dati fondamentali come bilanci, servizi, patrimonio e personale. Un'interfaccia grafica chiara e standardizzata consente ai cittadini di orientarsi facilmente tra i contenuti amministrativi, promuovendo una trasparenza attiva e partecipata.

L'Unione Alta Marmilla, che riunisce 19 piccoli comuni per un totale di circa 8.400 abitanti, si conferma un modello virtuoso di governance per i territori a bassa densità abitativa. Gestisce in forma associata servizi essenziali come istruzione, ambiente, protezione civile e digitale, e ora punta a rafforzare il rapporto con la cittadinanza grazie alla nuova web-app.

All'incontro interverranno Maria Anna Camedda, Daniela Falconi, Paola Caporossi, Maria Francesca Serra e Giovanni Vetritto. «La Sardegna dimostra – affermano i promotori dell'iniziativa – come la collaborazione tra enti sia la strada maestra per servizi più efficienti e partecipati. L'Unione Alta Marmilla, in questo senso, è un esempio di innovazione amministrativa e comunità attiva».

