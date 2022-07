Vigili del fuoco in azione nelle campagne di Ardauli per domare un incendio che ha coinvolto la vegetazione e anche due furgoni e attrezzature accanto a un’abitazione e che ha rischiato di far esplodere alcune bombole di acetilene e gpl.

Sul posto, oltre agli uomini del 115 di Abbasanta, anche Corpo forestale e carabinieri.

Le squadre anti-incendio hanno spento il rogo, evitando che attaccasse la casa e mettendo in sicurezza le bombole.

Quindi sono scattate le operazioni di bonifica e gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.

