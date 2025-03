Ad Allai la Giunta guidata dal sindaco Antonio Pili ha dato il via libera in questi giorni a una serie di delibere. In particolare ha confermato le tariffe cimiteriali: si pagheranno quindi 1500 euro per l’area cimiteriale per tomba singola, tremila per quella doppia. Per il loculo cimiteriale si pagheranno invece mille euro e sempre di mille euro è il prezzo fissato a metro quadro per la concessione di aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglie. Per l’autorizzazione alla tumulazione di una salma estranea ad un gruppo familiare di Allai si pagheranno 1500 euro e 250 euro per l’ossario. Le concessioni cimiteriali hanno durata di 99 anni.

Approvate anche le tariffe per le pubbliche affissioni e le autorizzazioni pubblicitarie. Tariffa annua fissata in 20 euro a metro quadro e a 0.50 centesimi a metro quadro per quelle giornaliere. Per occupazioni permanenti il canone minimo dovuto è di 800 euro. I passi carrabili vanno da 50 a 125 euro.

I proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada verranno impiegati per la manutenzione della segnaletica, per acquisto di attrezzatura per i vigili, per manutenzione delle strade.

