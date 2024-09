Si chiama Aligi’s Rufus il pointer inglese che ha vinto il primo premio all’Esposizione Internazionale Canina della Sardegna che si è tenuta alcuni giorni fa nella cornice naturalistica del Parco di Cirras, Comune di Santa Giusta. Manifestazione organizzata dal Gruppo Cinofilo Oristanese “Sergio Lapi”. Il proprietario del cane, razza di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità di puntare la preda, è Giuseppe Firinu di Nuoro. Una giuria di caratura internazionale si è cimentata, con il proprio autorevole giudizio, alla valutazione di tutti i soggetti presenti all’Expo, tutti di altissimo livello.

“La risposta in termini numerici è stata molto alta considerando le varie difficoltà di collegamenti verso l’isola - ha detto Filippo Cadoni, uno degli organizzatori - Essendo diventata da ormai piu’ di trent’anni anni ininterrottamente un appuntamento fisso per il territorio e non solo, la risposta degli espositori, del pubblico presente e di semplici curiosi, è stata superiore alle aspettative. La tipicità del parco che accoglie la manifestazione ha consentito agli espositori e al pubblico di poter trascorrere una intera giornata all’insegna della cinofilia immersi nella natura”.

