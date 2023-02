Il Distretto Socio sanitario di Ales-Terralba in collaborazione con la “Cooperativa il Mosaico” ha aperto le iscrizioni al “Progetto Nuove Energie”, dedicato agli over 65.

La proposta progettuale “Nuove Energie” vuole offrire, alle diverse comunità interessate, un servizio per anziani autosufficienti che ponga come obiettivo primario il loro benessere. Le attività offerte seguiranno un percorso integrale, partendo dalla promozione del benessere psicofisico fino a quello dell’identità socioculturale, passando per le dimensioni della formazione, dell’auto-realizzazione e dell’espressione di sé, fino ad aprirsi a momenti di pura distensione e relax.

La partecipazione stessa alle attività, e in tal modo l’automatica costituzione di un “gruppo” di partecipanti mira al recupero, rinforzo e creazione di nuove reti e relazioni sociali di cui le persone aderenti all’iniziativa risulteranno i primi ed immediati fruitori. Le iscrizioni devono essere presentate all’ufficio dei comuni di residenza entro il prossimo 17 febbraio. Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Sociale del proprio Comune oppure all’Ufficio Plus.

